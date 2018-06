Criminosos arrombam videolocadora e roubam caixa eletrônico no Rio

RIO - Criminosos armados com fuzis arrombaram, com uma retroescavadeira, a fachada de uma videolocadora e levaram um caixa eletrônico que estava instalado dentro da loja na Pavuna, no subúrbio do Rio de Janeiro. A ação ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 6, na Rua Imbaú.

De acordo com informações de policiais do 41º Batalhão de Polícia Militar (Pavuna), que foram acionados e se deslocaram para o local, os suspeitos do roubo fugiram para o Morro da Pedreira, em Costa Barros. O tráfico de drogas na comunidade é comandado por Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy.

A ocorrência foi registrada na 39ª Delegacia de Polícia (Pavuna).

Recorrência. Um dia antes, outro crime semelhante foi registrado: um homem foi preso no bairro de Vila Norma, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após usar uma retroescavadeira para roubar dois caixas eletrônicos. O local deste assalto também fica nas adjacências de Costa Barros. Pelo menos mais sete suspeitos conseguiram fugir em um caminhão.