Criminosos explodem agência bancária na Baixada Fluminense

Rio – Uma agência bancária foi alvo de ataque de criminosos neste fim de semana, no Estado do Rio, no segundo caso do tipo neste fim de semana. Na madrugada deste domingo, 7, uma agência foi parcialmente destruída no centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na madrugada de sábado, outro caso semelhante já havia sido registrado. O primeiro aconteceu no bairro de Botafogo, na zona sul da capital.

A Polícia Militar, por meio da assessoria de imprensa, informou que equipes do 15.º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas neste domingo por causa da explosão da agência em Duque de Caxias. “Quando as equipes chegaram ao local, os criminosos tinham fugido, após explodirem parcialmente a agência”, informou em nota. Segundo a PM, foi montada uma operação para localizar e prender os criminosos. “O local foi preservado e a perícia foi acionada”, complementou.

No sábado, em Botafogo, cerca de 15 homens armados com fuzis participaram da operação e fugiram em três carros. Os ladrões levaram dinheiro de um dos terminais.