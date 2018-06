Criminosos invadem prédios do Minha Casa Minha Vida, no Rio

RIO - Um grupo de traficantes armados invadiu um conjunto habitacional de 11 prédios, construído dentro do programa Minha Casa Minha Vida, em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro, neste domingo, 9. Eles foram seguidos por cerca de 200 pessoas, que ocuparam alguns dos 240 apartamentos. Os imóveis já haviam sido sorteados e seriam entregues em dois meses para famílias com renda de até 3 salários mínimos.

A invasão foi registrada na 31.ª Delegacia de Polícia Civil (Ricardo de Albuquerque). Policiais do 41º Batalhão de Polícia Militar (Irajá) estiveram no local. A construtora responsável pela obra e a Caixa Econômica Federal entrarão na Justiça com ações de reintegração de posse.

Em abril, o Ministério das Cidades anunciou a criação de uma força-tarefa para coibir a atuação de milícias e traficantes em empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida em todo o País. Há casos de cobrança de "taxas de segurança", criminosos armados nos condomínios, corte do fornecimento de água e luz, como forma de pressionar moradores, despejos irregulares e revenda dos apartamentos.