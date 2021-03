Criticado por Doria, governador do Rio retruca: 'Do Rio, cuido eu'

RIO - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), retrucou nesta quinta-feira, 11, uma crítica feita horas antes pelo governador paulista João Doria (PSDB) em função das medidas de combate à disseminação do coronavírus. Os dois políticos ocupam pólos opostos: Castro é aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), atual adversário ferrenho de Doria.

Durante cerimônia em que anunciou a ampliação das restrições ao funcionamento do comércio, de escolas e de cultos religiosos no Estado de São Paulo, entre outras regras, Doria criticou o governo do Rio pela falta de medidas mais severas no combate à covid-19: “Lamento que no Rio de Janeiro, onde vivi parte da minha vida e conheci a minha esposa e tenho tantos e tantos amigos, ao invés de ter medidas que restrinjam e com isso protejam a sua população, façam exatamente o caminho oposto. Mas não cabe a mim fazer esse juízo. Esse juízo deve ser da população do Rio de Janeiro”, afirmou Doria.

O governador do Rio retrucou pelo Twitter: “Respeito o governador de SP. Reconheço sua liderança, mas acho que está fora do tom. Espero que sua atitude não seja reflexo do novo cenário eleitoral, e sim por conta do aumento de casos da Covid. Recomendo a ele um chá de camomila e que cuide de SP, porque, do Rio, cuido eu”, escreveu Cláudio Castro. Chá de camomila é recomendado para acalmar as pessoas.

Seguidores do perfil do governador do Rio criticaram a conduta dos dois governadores. “Cuida do Rio de Janeiro nada. Capacho dos bolsonaros. Nenhuma melhoria no Rio. Cadê as vacinas?”, escreveu uma seguidora. Parabéns pela porrada no calça apertada, mas vamos combinar que você precisa cuidar melhor do RJ, né?”, publicou um seguidor. Outro escreveu: “O deslumbrado governador de SP é um funcionário da China no disfarce de governador de SP”.