Dengue matou 22 pessoas no Rio em 2015

RIO - A Secretaria de Estado de Saúde informou nesta terça-feira que 22 pessoas morreram de dengue no Rio de Janeiro neste ano. O boletim foi fechado em 19 de dezembro. Desde janeiro, 65.870 casos de dengue foram notificados no Estado, segundo a Superintendência de Vigilância Epidemiológica da secretaria.

A cidade de Resende, no Sul fluminense, registrou oito mortes, o maior número de óbitos no Estado. Campos dos Goytacazes, no Norte, aparece no boletim com três mortes, seguido por Paraty e Porto Real, com duas cada. Os municípios de Barra Mansa, Itatiaia, Miracema, Quatis, Duque de Caxias e Volta Redonda registraram um óbito cada.

Não há, no momento, nenhum município com registro de epidemia da doença.Em 2014, foram notificados 7.819 casos suspeitos de dengue no estado do Rio de Janeiro, com 11 óbitos.