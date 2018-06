Deputado sob investigação policial vai a evento com Lula Em pé, acenando atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos ministros da Saúde, José Gomes Temporão, e da Secretaria Especial da Igualdade Racial, Edson Santos, aparece o deputado estadual fluminense Natalino José Guimarães, irmão do vereador carioca Jerônimo Guimarães Filho, 59, o Jerominho, que está preso. Deputado e vereador são investigados por formação de quadrilha e envolvimento com milícias. Todos participaram da inauguração de um Posto de Atendimento 24 horas (UPA). Foto: Wilton Junior/AE