DER acredita liberar até sábado rodovias estaduais atingidas na região serrana do Rio

SÃO PAULO - O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) intensificou os trabalhos para liberar e desobstruir as estradas localizadas na Região Serrana do Rio afetadas pelas chuvas que vem castigando a região desde a última terça-feira, 11. O órgão conta com um efetivo para cerca de 90 homens e maquinário em geral, como retroescavadeiras, pás mecânicas e caminhões.

A previsão é que as rodovias atingidas estarão totalmente liberadas até o próximo sábado, 15, caso as condições climáticas favoreçam o andamento dos trabalhos. O DER-RJ salienta ainda que equipamentos do órgão já estão a disposição dos municípios mais castigados, auxiliando na limpeza e recuperação das cidades.

Segue abaixo o último balanço das estradas estaduais:

A RJ-142, que liga Nova Friburgo a Casimiro de Abreu, está com o tráfego em meia pista no trecho que liga Muri a Lumiar. Equipes do DER-RJ já atuam na limpeza e desobstrução de barreiras ao longo da via. Já o trecho que liga Lumiar a Casimiro de Abreu está livre ao tráfego.

A RJ-134 continua interditada na altura do km 14, no bairro Jaguara, até São José do Vale do Rio Preto por causa do transbordamento do Rio Preto. Além disso, no trecho inicial da rodovia até o local obstruído, caíram, aproximadamente, 14 barreiras.

A RJ-134 liga o distrito de Posse, em Petrópolis, à localidade de Campanha, em Teresópolis. Equipes já se encontram no local para agilizar os trabalhos.

Ainda na Região Serrana, a RJ-172,que liga as cidades de Macuco e Manuel de Moraes, está interditada ao tráfego no trecho compreendido entre os km 5 e 18, devido ao transbordamento do Rio Grande.

Em São Sebastião do Alto, a RJ-176 também está interditada devido ao transbordamento do Rio Grande.

Em Santo Antonio de Pádua, a RJ-186 que foi parcialmente invadida pela queda de uma árvore no trecho entre São Pedro de Alcântara e Pirapetinga, já se encontra totalmente liberada ao tráfego.

O órgão também já removeu a barreira que se encontrava na RJ-145, no trecho que liga Passa Três (Rio Claro) a Manuel Duarte (Rio das Flores).

O DER-RJ informa que está fiscalizando o reparo da ponte localizada na RJ-116, na entrada do município de Bom Jardim, no trecho que está sob administração da concessionária.

O DER-RJ mantém a interdição da RJ-163 na altura do km 20, em Visconde de Mauá, na região do Médio Paraíba. A rodovia está fechada na subida da serra por motivos de segurança enquanto não for descartado o risco de rolamento de pedras, que permanece enquanto as chuvas não cessarem. As vias alternativas à RJ-163 são as RJ-151 e RJ-161.