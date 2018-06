Desabamento de quiosque na orla de Copacabana deixa seis feridos

RIO - Seis pessoas ficaram feridas após o desabamento de um quiosque na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, no início da tarde desta quinta-feira, 13. Segundo as primeiras informações, a solda da haste que sustentava o teto do quiosque Chopp Brahma, próximo à Rua Figueiredo Magalhães, rompeu-se por volta das 12h30.

Com a quebra do material, a estrutura caiu, inclinada para a frente. Um pedestre, dois funcionários e três pessoas que estavam no estabelecimento na hora do acidente ficaram feridas.

As vítimas receberam os primeiros socorros no calçadão e foram levadas para o Hospital Estadual Miguel Couto, no Leblon, também na zona sul. Equipes da Defesa Civil seguiram para o local.