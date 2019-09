Dezoito pacientes retirados do Hospital Badim após incêndio recebem alta

RIO – Dezoito dos 77 pacientes que foram retirados do Hospital Badim – que pegou fogo na noite de quinta-feira, 12, provocando a morte de 11 idosos – e transferidos para outros hospitais do Rio receberam alta. A informação é do diretor médico do Badim, que divulgou nota na tarde deste sábado, 14.

“Temos um total de 59 pacientes internados e 18 altas registradas desde o último comunicado. O número de familiares e colaboradores internados segue no mesmo patamar (20)”, diz o texto. “Ressaltamos que nem todos os pacientes internados são vítimas de inalação de fumaça. A maior parte segue internada mantendo o tratamento das patologias que motivaram suas admissões no Hospital Badim. O corpo clínico do nosso hospital continua acompanhando a evolução desses pacientes.”

Ainda segundo a nota, o hospital está colaborando com as investigações. “Todos os documentos e informações solicitados até o momento foram prontamente disponibilizados.”

Perícia

Peritos e a Polícia Civil deixaram o hospital por volta das 10h30 deste sábado, levando bolsas com material e peças recolhidos no local, após cerca de duas horas de trabalho. A investigação se concentrou no subsolo do prédio, onde está o gerador apontado como foco inicial do incêndio, a partir da análise de câmeras de segurança.

Uma série de questões sobre o episódio continuam sem resposta. Entre outras coisas, os investigadores terão que descobrir como a fumaça se espalhou pelos andares do prédio, por que motivo o exaustor não jogou essa fumaça para fora, se havia saídas de emergência, rotas de fuga e se o plano de evacuação emergencial foi devidamente executado.

Ainda não há data certa para o retorno dos peritos ao local com os técnicos. Nesta sexta-feira, 13, o calor e a fumaça excessivos no local estavam dificultando os trabalhos dos agentes, informou a Polícia Civil.

O subsolo também estava alagado pela ação dos bombeiros para apagar o fogo e sem iluminação adequada, o que levou os trabalhos a serem interrompidos e retomados na manhã deste sábado. O prédio do Hospital Badim segue interditado pela Defesa Civil por motivos de segurança, assim como outros imóveis no entorno.