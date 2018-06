Dilma visita obras da Linha 4 do metrô do Rio

A presidente Dilma Rousseff visitou nesta terça-feira,12, o túnel da Linha 4 do metrô do Rio entre São Conrado e a Barra da Tijuca - obra que tem entre seus financiadores o governo federal. Depois de circular por cinco quilômetros dentro do túnel num trackmobile, caminhão adaptado para trafegar sobre trilhos, ela posou para fotos com cerca de cem operários, junto com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e secretários de governo. Dilma não deu entrevista aos repórteres que acompanhavam a visita.

A maior parte dos operários tinha celulares nas mãos. Eles tentaram tirar selfies e fizeram vídeos de Dilma. Encarregados da obra contaram ao Estado que foi preciso fazer uma seleção dos funcionários que participariam da saudação à presidente, já que a quantidade de voluntários foi superior à capacidade do local onde Dilma posou.

A Linha 4 do metrô ligará Ipanema à Barra da Tijuca e tem previsão para ficar pronta até junho de 2016, antes dos Jogos Olímpicos. Já foram instalados 11,5 quilômetros de trilhos, dos 16 quilômetros da linha.