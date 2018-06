Discussão entre vizinhos acaba com três mulheres agredidas

Três mulheres ficaram feridas após uma discussão entre vizinhos no hall de um prédio da avenida Braz de Pina, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro.

O caso aconteceu no sábado, 18, por volta das 9h. Em entrevista ao Estado, a estudante e moradora do prédio, Ariel Brum, de 20 anos - que levou diversos socos - disse que a briga começou após a moradora Leda Ramos Coutinho contar a um dos filhos que foi vítima de agressão cometida por vizinhas e acusar o zelador do prédio, Marconi Rodrigues de Souza, de ter violado uma correspondência dela.

+++ Vice cônsul dos EUA é baleada em assalto na Rio-Santos

Após as declarações de Leda, seus filhos Marcelo e Rodrigo Ramos Coutinho teriam ido tirar satisfações com as vizinhas e com o zelador mas, segundo Ariel, partiram para a agressão física quando a mãe dela, , Maria José Brum, de 53 anos, integrante do Conselho do condomínio, disse que estava filmando a confusão pelo celular.

Ariel conta que os homens agrediram Maria José, que ficou com o nariz e o braço direito quebrados, além de hematomas. A síndica do edifício, Solange Pollizi, de 54 anos, também sofreu escoriações no rosto e está com problemas de audição.

+++ Acidente com ambulância mata médica e deixa quatro feridos no RJ

Segundo Ariel, essa não é a primeira vez que a moradora Leda cria confusões e chama os filhos para defendê-la. "Essa senhora sempre tenta se prevalecer por causa da idade. Sempre fala que tem alguém batendo nela e chama os filhos. Todos os condôminos sabem que ninguém bate nela", explicou a moradora.

Ariel diz também que desde a discussão os agressores estão foragidos e que o zelador está com muito medo e pensa em pedir afastamento da função. Em áudio enviado à síndica, o porteiro diz que estava sendo perseguido e que estava acuado na garagem do prédio. "Estou acuado aqui na garagem, aqui dentro com a Leda gritando na minha cabeça, entendeu? Estou trancado aqui na garagem, estou acuado Solange", disse.

Segundo a polícia, o caso foi registrado na 38ºDP, em Vista Alegre, zona norte do Rio de Janeiro, e os agressores foram convocados para prestar depoimento na próxima semana. A reportagem não conseguiu contato co0m os acusados.