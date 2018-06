Disputa por controle de favelas deixa 7 mortos no Rio

A disputa pelo controle das favelas da zona oeste do Rio deixou sete supostos traficantes mortos na madrugada desta quarta-feira, 1. Os homens foram baleados em uma tentativa de invasão à favela do Carobinha, em Campo Grande, que seria dominada por milícias (grupo de policiais e bombeiros que disputam o controle da favela com traficantes). De acordo com testemunhas, os milicianos teriam abandonado os corpos na entrada da favela da Coréia, que fica em Senador Camará, também na zona oeste. Os criminosos locais recolheram os corpos e os abandonaram a cem metros da Estação de trem de Santíssima, nas proximidades da favela. Duas mães vieram ao local e já reconheceram os corpos dos filhos. A polícia avalia que eles seriam da facção criminosa Terceiro Comando Puro, que domina as favelas da Coréia, Vila Aliança, Rebu e Taquaral, todas localizadas na zona oeste da cidade.