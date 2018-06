Disque Denúncia do Rio recebe 3 mil avisos sobre bandidos em 7 dias

SÃO PAULO - Aproximadamente 3 mil ligações de moradores do Rio de Janeiro, principalmente dos complexos da Vila Cruzeiro e do Alemão, na zona norte da cidade, já ajudaram a polícia a localizar criminosos durante a força-tarefa instalada no Estado nos últimos dias.

Segundo dados do Disque Denúncia do Rio, desde o último domingo, 21, quando começaram os ataques de traficantes, até este domingo, 28, foram recebidas 2.987 denúncias. Só neste domingo, do total de 630 denúncias feitas, 437 eram a respeito dos criminosos instalados no complexo, tomado por policiais nesta manhã.

De acordo com o Disque Denúncia, uma mansão localizada no alto do morro, que pertence a um dos chefes do tráfico da região, foi encontrada após a denúncia de um morador. Além da casa, a delação também ajuda a polícia a localizar os esconderijos de armas e drogas, além de detalhes dos traficantes.

Segundo o serviço, antes da operação, o número de ligações a respeito de criminosos chegava a cerca de 330 por dia. Além de quase dobrar o número de chamadas, o índice de trotes está baixíssimo.