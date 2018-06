Divulgada lista de empresas e serviços mais acionados em abril no Rio

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), por meio da Comissão Estadual dos Juizados Especiais, divulgou, na terça-feira, 10, a relação dos 30 fornecedores de produtos e serviços com maior número de ações no mês de abril no estado.

A Oi aparece em primeiro lugar, com um total de 3.148 processos novos. Em segundo, terceiro, quarto e quinto lugares estão Light, com 1.962; Santander Banespa, com 1.895; Ampla, com 1.618; e Itaú, com 1.452.

Somente em abril, os juizados especiais receberam um total de 26.857 novas ações. Por setor, os bancos lideram as queixas, com 9.591 processos movidos contra 12 instituições.

A telefonia vem logo depois, com 8.320; seguida pelo comércio, com 4.086; energia, água e esgoto, com 4.048; TV por assinatura, com 579; e planos de saúde, com 234.