Dois adolescentes e um PM morrem em tiroteios no Complexo do Alemão

RIO DE JANEIRO - Dois adolescentes e um soldado da Polícia Militar morreram após troca de tiros neste domingo, 22, à noite no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Os jovens seriam inocentes, segundo moradores; de acordo com a polícia, estariam armados e morreram após atirarem contra os militares. O PM morto foi o quinto somente este ano na região do Complexo do Alemão, ocupado desde 2010 pelas forças de segurança: primeiro pelo Exército e depois pela UPP.

Foram duas ocorrências diferentes na noite deste domingo. Na primeira, por volta de 19h30, militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Fazendinha faziam um patrulhamento pela comunidade quando, segundo a PM, encontraram homens armados que, ao avistarem os policiais, teriam atirado contra eles. O soldado Fabio Gomes da Silva, de 30 anos, foi baleado no rosto.

Ele chegou a ser encaminhado ao hospital estadual Getúlio Vargas, na Penha, em estado grave, mas não resistiu e morreu às 6h30 desta segunda-feira, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.

Pouco depois de meia-noite, policiais da UPP Alemão faziam patrulhamento pela região do Areal quando teriam, segundo a PM, se deparado com bandidos que teriam atirado contra os agentes. Ainda de acordo com a corporação, “os PMs revidaram e dois suspeitos foram feridos e socorridos ao hospital estadual Getúlio Vargas.” Segundo o hospital, entretanto, os dois teriam chegado já sem vida à unidade.

Segundo os moradores, os mortos são dois menores, Lucas Lima, de 15 anos, e Gabriel Ferreira, de 17. Lucas estaria numa lanchonete, no Areal, quando foi atingido. “O Lucas é inocente! Não estava envolvido”, disse um amigo da família que pediu para não ser identificado.

Segundo o Comando das UPPs, os policiais apreenderam com os baleados um revólver calibre 45 com a numeração raspada, um carregador de pistola calibre 9 milímetros e um rádio transmissor.