Dois angolanos são detidos com cápsulas de cocaína no Rio

Dois angolanos foram presos no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no sábado, 8, com cápsulas de cocaína no estômago, quando tentavam embarcar para Angola. O pastor evangélico Amado Nganga, de 39 anos, e o escriturário Adão Neto Macunda, de 38, chamaram a atenção dos agentes federais por causa do comportamento: suavam muito e aparentavam tensão e nervosismo. Além disso, tinham as pupilas dilatadas e expressão de desconforto, comuns aos "engolidos", como são conhecidos os que levam a droga para fora do país no próprio corpo. Este é o quinto caso em uma semana de angolanos presos por terem ingerido drogas. Abordados pelos policiais federais, Nganga e Macunda negaram envolvimento com o tráfico de drogas. Os angolanos não tinham bagagens e vestiam-se de forma simples, mas alegaram que estavam no Brasil a passeio. Os agentes, então, levaram os angolanos para um hospital público onde foi feita uma radiografia abdominal que revelou a presença das cápsulas. Logo depois do exame, os presos começaram a expelir a droga. Nganga e Macunda continuaram negando o tráfico e recusaram-se a dizer para quem entregariam a cocaína. Eles permanecem internados em hospital não revelado pela assessoria de imprensa da Polícia Federal, até que toda a droga seja expelida. Quando receberem alta, serão transferidos para o Presídio Ary Franco, em Água Santa, na zona norte. Eles serão processados por tráfico de drogas, cuja pena varia de cinco a 15 anos de prisão.