2 criminosos morrem e um PM fica ferido durante patrulhamento no Complexo do Alemão no Rio

SÃO PAULO - Um policial militar foi ferido no braço esquerdo por estilhaços de bala e dois criminosos morreram durante confronto na Serra da Misericórdia, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado, 11.

De acordo com a Polícia Militar do Rio, os policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foram confrontados por criminosos armados.

Após cessarem os disparos, a guarnição adotou uma postura defensiva e foi feita a varredura pelo local onde foram encontrados os dois suspeitos. Com eles, foram apreendidos e um fuzil calibre 5,56, de marca não identificada, com um carregador contendo 8 munições, um carregador de pistola 9mm com 2 munições e farta quantidade de material entorpecente.

Os dois criminosos foram socorridos para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha, mas não resistiram.

O PM atingido no braço esquerdo por estilhaços de bala foi encaminhado para o Hospital Central da PM, no bairro Estácio de Sá, no centro da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde do policial militar.

OUTRA OCORRÊNCIA

Neste sábado, também foi realizada uma operação na comunidade Gogó da Ema, em Belford Roxo. Na ação, houve confronto na localidade do Cruzeiro e um criminoso ferido foi socorrido ao Hospital Municipal.

Com ele, os policiais apreenderam uma submetralhadora 9mm.