Dois ficam feridos em desabamento de laje no Rio

Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta quarta-feira, 5, após o desabamento da laje de uma casa, em Campo Grande, na zona oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Weskley Lisboa Barbosa, de 18 anos, e Gilberto Soares Barbosa Filho, de 41 anos, estavam trabalhando na demolição da casa quando aconteceu o desabamento da laje de um dos quartos da casa. Eles foram ficaram soterrados mas foram retirados com vida e socorridos para o Hospital Rocha Faria, com ferimentos leves.