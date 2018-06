Dois ficam feridos em tiroteio no Centro do Rio

Duas pessoas ficaram feridas na noite desta quinta-feira, 24, após um tiroteio entre bandidos e policiais militares, no Complexo da Maré, na região central do Rio de Janeiro. De acordo com informações da polícia militar, uma viatura que fazia patrulhamento na avenida Democráticos, junto à avenida Dom Elder Câmara, foi atacada por bandidos que estavam assaltando pedestres no local. A viatura foi alvejada com cerca de 10 tiros, segundo a PM. Nenhum policial foi atingido e os bandidos conseguiram fugir, mas durante o tiroteio, balas perdidas atingiram duas pessoas que estavam dentro de um vagão do metrô, na estação Triagem, em frente ao local do tiroteio. Um dos feridos foi atingido de raspão nas costas e uma jovem foi atingida no rosto.