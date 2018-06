Dois homens morrem em operação conjunta da PM e Bope no Rio

A ação da polícia começou por volta de 6h da manhã. Cerca de 70 agentes do Bope e de cinco batalhões da PM trocaram tiros com traficantes de drogas que tentavam tomar o controle do Morro da Serrinha - atualmente dominado por uma facção rival. Depois de cerca de seis horas de operação e outros dois tiroteios, os policiais afirmaram que a situação havia sido controlada.

A guerra do tráfico no Morro da Serrinha, no Morro São José da Pedra e na Favela da Patolinha se intensificou na sexta-feira (8), quando criminosos do Complexo do Alemão - a poucos quilômetros dali - invadiram as comunidades e tentaram ocupar os pontos de venda de drogas. Tiroteios intensos durante o fim de semana provocaram pânico entre os moradores de Madureira e fecharam parte do comércio.

Na operação de ontem, a polícia fechou um dos principais acessos à Serrinha, entrou na comunidade com três veículos blindados e vasculhou as matas da região à procura dos traficantes. Foram apreendidos quatro fuzis, uma metralhadora, uma pistola, duas granadas e munição.