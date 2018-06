Dois homens são encontrados mortos na Rocinha nesta segunda-feira

RIO - Dois homens foram encontrados mortos na manhã desta segunda-feira, 9, na parte alta da Favela da Rocinha, na zona sul do Rio. Os corpos, que não foram identificados, tinham vários ferimentos na cabeça. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil também prendeu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, um suposto segurança de Rogério 157, o chefe do tráfico de drogas do morro.

Pela manhã, houve tiroteios e um suposto toque de recolher de bandidos a moradores. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias das mortes.

A comunidade está conflagrada desde 17 de setembro, quando traficantes de grupos rivais iniciaram um confronto pelo domínio do comércio de drogas na comunidade. No dia 22, 950 agentes das Forças Armadas fizeram um cerco ao local, na tentativa de prender criminosos e diminuir os confrontos.

Preso

O homem preso nesta segunda-feira é Adaílton da Conceição Soares, conhecido como Mão, de 32 anos. Contra ele, há uma ordem de prisão por tráfico de drogas.

Ele foi detido em uma casa em Nova Iguaçu por policiais do setor de inteligência da Coordenadoria de Polícia Pacificadora e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho, na zona norte.

Ele seria um dos principais aliados de Rogério Avelino da Silva, o 157. Foragido, Rogério disputa o comando do tráfico com Antônio Bonfim Lopes, o Nem, seu antigo parceiro, preso desde 2011.