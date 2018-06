Dois homens são encontrados mortos no Complexo do Alemão

Atualizado às 9h30

RIO - Dois homens foram mortos na madrugada desta segunda-feira, 13, na Rua Dona Emília, em Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro. O local fica perto de um dos acesso para a Favela da Fazendinha, no Complexo do Alemão. A principal suspeita da Polícia Civil é de que eles tenham sido executados por traficantes

As vítimas foram identificadas como André Luiz de Souza, de 27 anos, e Rafael Coelho da Costa, de 19. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios da Capital (DH), que já realizou perícia no local. Os agentes também solicitaram imagens das câmeras de segurança dos arredores, e familiares serão ouvidos.