Dois morrem e outros três ficam feridos em capotamento na zona sul do Rio

Rio– Dois jovens morreram e outros três ficaram feridos num acidente de carro em Botafogo, na zona sul do Rio. O veículo capotou em frente ao Shopping Rio Sul, na Avenida Lauro Sodré, no sentido Copacabana, por volta das 6h30, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O carro em que viajavam as cinco vítimas ficou completamente destruído. Silvio Souza, de 20 anos, e outro rapaz também de 20 anos, ainda sem identificação, morreram no local do acidente.

Os feridos foram identificados como Lohan Lapa, de 25 anos, Raquel Martins, de 19, e uma adolescente de 17 anos, identificada apenas como L.. Os três foram levados pelos socorristas ao Hospital Municipal Miguel Couto, também na zona sul da cidade.

A Polícia Civil fez a perícia no local e investiga as causas do acidente.