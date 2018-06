Dois morrem em tiroteio com a PM em favela no Rio

SÃO PAULO - Dois jovens, de aproximadamente 25 anos, morreram na madrugada desta terça-feira, 16, na Favela Kelsons, na Penha, no subúrbio do Rio, durante tiroteio com policiais militares, segundo informações da Polícia Militar.

Os policiais faziam uma incursão de rotina nas imediações por volta da 1h30, quando foram recebidos a tiros por seis suspeitos. Houve perseguição e, na troca de tiros, dois suspeitos foram atingidos.

Eles foram encaminhados para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Os outros quatro suspeitos fugiram. O caso foi registrado no 38ª DP (Irajá).

Com as duas vítimas fatais foram apreendidos uma pistola 9 mm, uma pistola calibre 40, 40 papelotes de cocaína, 55 pedras de crack, 18 gramas de maconha e 52 bolas de haxixe.