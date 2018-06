RIO - Dois nigerianos foram encontrados em um navio de bandeira do Panamá que saiu de Lagos, na Nigéria, e atracou no porto do Rio, na sexta-feira, 9. Eles viajavam clandestinamente e foram encontrados pela tripulação no leme do navio, embaixo do casco.

Levados à Polícia Federal, disseram que passaram fome e sede, pois ficaram escondidos por uma semana, durante a viagem. Os nigerianos deverão ser mandados de volta a seu país. O navio veio ao Brasil vazio e será carregado com ferro-gusa.