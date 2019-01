Dois PMs foram assassinados no Rio em primeira semana de 2019

RIO - No sétimo dia de 2019, o Rio já tem dois policiais militares assassinados. O soldado Miqueias Marinho Ribeiro foi morto no início da manhã desta segunda-feira, 7, em Japeri, na Baixada Fluminense. Ele chegava em casa de carro quando um outro veículo passou disparando várias vezes contra o PM.

Ele chegou a ser socorrido pela família e levado para uma clínica, mas não resistiu aos ferimentos.

Na noite de sábado, 5, o PM Daniel Henrique Mariotti morreu após ser baleado na cabeça ao tentar impedir um assalto na Linha Amarela. O governador Wilson Witzel foi ao enterro do PM, na tarde de domingo, 6, e prometeu combater duramente o crime organizado. Ele decretou ainda três dias de luto oficial pela morte.

“Não vamos permitir que o crime organizado continue barbarizando a nossa sociedade”, afirmou o governador. “É preciso agir com rigor, cada vez mais coordenados, com mais reforços e mais técnica. E nós temos a convicção de que vamos vencer o crime organizado. O Estado é mais forte do que eles e vamos usar todos os esforços e meios para aniquilar e asfixiar o crime organizado.”

Em 2018, pelo menos 94 policiais militares foram mortos no Rio.