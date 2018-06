Dois PMs são baleados por criminosos no Complexo do Alemão

RIO - Dois policiais militares foram baleados ao serem atacados por criminosos no local conhecido como Largo do Bulufa, no complexo de favelas do Alemão, na zona norte do Rio, por volta das 9h30 desta segunda-feira. Nenhum deles corre risco de morte, segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora.

Os policiais integravam um grupo que estava fazendo ronda de rotina quando foram surpreendidos pelos atiradores, que estavam de moto e fugiram. A polícia faz buscas na região, mas não havia conseguido identificados os bandidos até a tarde desta segunda-feira.

Os policiais receberam os primeiros socorros na Policlínica Rodolpho Rocco, em Del Castilho (zona norte) e dali foram transferidos para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio.