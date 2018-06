Dois policiais morrem em ataque a cabine da PM no Rio

Dois policiais militares morreram na manhã desta quinta-feira, 8, após uma cabine da PM ser metralhada por traficantes no Grajaú, no Rio de Janeiro. Segundo primeiras informações, os traficantes atiraram uma granada na cabine do posto militar, por volta das 8 horas. Os dois policiais que estavam no local morreram na hora. Ainda não há informações sobre feridos e a polícia realiza uma operação na favela Morro do Andaraí em busca dos suspeitos.