Dois policiais são feridos em confronto no Complexo do Alemão

RIO - Dois policiais militares foram feridos durante confronto com traficantes no Complexo da Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, 21. De acordo com o Comando de Polícia Pacificadora (CPP), policiais patrulhavam o Beco do Sabino quando bandidos dispararam contra os policiais.

Um policial foi atingido por um disparo na perna e outro por estilhaços no braço. Eles não tiveram nomes ou patentes revelados, mas foram levados para o Hospital Geral Getúlio Vargas, na Penha, zona norte, e passam bem.

O caso foi registrado na 45ª Delegacia Policial (Alemão). O patrulhamento segue reforçado no conjunto de favelas, e policiais vasculham a área para prender os suspeitos.