Dois policiais são feridos em tiroteio no Complexo da Penha

RIO - Dois policiais militares foram baleados na manhã desta quarta-feira, 22, durante troca de tiros no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo informações da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), os agentes faziam patrulhamento por volta das 10h, na Rua Aymoré, quando entraram em confronto com suspeitos.

Os agentes feridos foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, também na Penha, e passam bem. O comando da UPP Parque Proletário, no Complexo da Penha, intensificou o policiamento na região e realiza ações de varredura em busca dos suspeitos.

Instalada em agosto de 2012, a UPP Parque Proletário faz parte do "cinturão de segurança" dos Complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio. Apenas a comunidade Parque Proletário reúne cerca de 3,5 mil habitantes e 400 domicílios.