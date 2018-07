Dois são presos após assalto a joalheria em shopping na zona norte do Rio

RIO - Dois suspeitos foram baleados durante tentativa de assalto a uma joalheria que funciona dentro do shopping Nova América, na zona norte do Rio, na tarde desta segunda-feira, 2. Eles sobreviveram e foram presos, mas suas identidades não haviam sido divulgadas até as 18h. O crime causou pânico entre funcionários e clientes do shopping, mas não houve outros feridos.

+ Militares do Exército são flagrados espancando rapaz e Comando abre sindicância

Os assaltantes chegaram à joalheria e, armados, renderam funcionários e recolheram as joias. A Polícia Militar foi chamada e conseguiu flagrar os suspeitos na saída do shopping. Houve tiroteio e alguns disparos atingiram um ônibus da linha 623 (Penha-Saens Peña), que estava parado, sem passageiros.

Os dois suspeitos foram baleados e presos. Houve pânico e correria, e muitos clientes fugiram rumo à estação de metrô Del Castilho, a mais próxima.

Em nota, o shopping afirmou que funcionará normalmente até as 22h e que “prestou atendimento de primeiros socorros aos suspeitos feridos no local” e que acompanha os desdobramentos do caso junto às autoridades responsáveis, contribuindo para o esclarecimento dos fatos”.