Dois suspeitos morrem em operação na zona norte do Rio de Janeiro

Atualizada às 17h08

RIO - Duas pessoas morreram e 13 foram presas numa operação policial no Morro do Chapadão, em Costa Barros, na zona norte do Rio, na manhã desta quinta-feira, 5. Cento e cinquenta agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis e outras unidades da Polícia Civil participaram da ação, que previa o cumprimento de 30 mandados de prisão. Os policiais apreenderam 14 fuzis, que estavam em um barraco no alto do morro, e recuperaram 11 veículos roubados - seis motos, um caminhão e quatro carros.

A operação começou no início da manhã. Em represália, os traficantes incendiaram dois carros na parte alta do morro. Nas vias de acesso à favela, foram montadas barreiras com lixo em chamas para dificultar a chegada dos policiais. Houve intenso tiroteio. O comércio na região ficou fechado e 19 escolas municipais, onde estudam 2.250 crianças, suspenderam as aulas.