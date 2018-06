Dois suspeitos são mortos em operação na zona norte do Rio

RIO - Dois suspeitos morreram durante uma operação da Polícia Militar na favela do Chapadão, em Costa Barros, na zona norte do Rio, na manhã desta segunda-feira, 29. Segundo a PM, eles teriam sido atingidos durante confronto com os policiais.

O nome dos mortos não havia sido divulgado até as 18 horas desta segunda. Outros três suspeitos foram baleados pela PM e socorridos a Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da região, mas até as 18 horas não havia informações sobre o estado de saúde deles.

Durante a operação policial, dois suspeitos foram presos e quatro menores, apreendidos. Foram apreendidas armas, drogas e quatro carros que haviam sido roubados. O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna).