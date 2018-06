Dois trens da Supervia colidem na zona oeste do Rio

RIO - Dois trens da Supervia, concessionária que administra o transporte ferroviário na região metropolitana do Rio, bateram perto da estação Santa Cruz, na zona oeste, na tarde desta quarta-feira, 4. Até as 18h40 os bombeiros não tinham registro de pessoas feridas, e a própria concessionária afirmou que não houve vítimas.

Os passageiros tiveram que desembarcar fora da plataforma e caminhar pelos trilhos até a estação.

A causa da colisão ainda é desconhecida e será investigada pela Agetransp, a agência estadual reguladora de transportes.

Por causa do acidente, os trens do ramal Santa Cruz passaram a circular somente entre as estações Central do Brasil e Paciência, sem chegar até Santa Cruz.

A Secretaria Estadual de Transportes determinou o reforço da frota de ônibus no trecho onde a Supervia deixou de circular, para garantir o atendimento aos passageiros.