Duas adolescentes são esfaqueadas pelas costas em São Gonçalo, no Rio

Duas adolescentes foram esfaqueadas na noite de sábado, 26, no bairro do Bom Retiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Elas teriam sido atacadas pelo namorado de uma delas. As duas jovens foram encaminhadas ao Hospital Estadual Alberto Torres e seus quadros de saúde são considerados estáveis.

Segundo a Polícia Militar, policiais do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados na noite do sábado para verificarem a entrada de duas pessoas feridas por arma branca no Hospital Estadual Alberto Torres. Os agentes foram informados que as jovens, duas irmãs, foram atacadas pelas costas e estavam em atendimento médico.

A Polícia Civil informou que o jovem suspeito do crime, que também é adolescente, foi apreendido por policiais militares. Ele responderá por tentativa de feminicídio, segundo informações da 73ª Delegacia de Polícia.