Duas pessoas foram esfaqueadas durante festa na zona sul do Rio

RIO - Duas pessoas foram esfaqueadas durante uma festa na Gávea, zona sul do Rio, na madrugada deste sábado, 6. Um homem identificado apenas como Gabriel Silva sofreu cortes no rosto e na cabeça Ele teria perdido parte de uma das orelhas. A namorada dele, identificada apenas como Ana Carolina, também foi esfaqueada.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu durante uma briga por volta de 6h, em uma festa dentro de uma residência particular na Gávea, zona sul. Um proprietário da casa, que seria irmão do organizador do evento, teria sido o autor dos golpes desferidos contra o casal.

Gabriel está internada no Hospital Miguel Couto, na Gávea. O quadro de saúde dele é estável, mas não há previsão de alta. Policiais civis tentaram ouvi-lo no início da manhã deste sábado, mas não conseguiram porque ele estava alcoolizado e por causa dos ferimentos. Agentes foram ainda à casa onde ocorreu a festa, mas não localizaram os proprietários.

Já Ana Carolina foi levada para a Clínica São Vicente, na Gávea, e passou por cirurgia. A pedido da família, a assessoria de imprensa não informou o estado de saúde da paciente.

O caso, inicialmente registrado na central de flagrantes da 14ª Delegacia de Polícia (Leblon), será investigado pela 15ª Delegacia de Polícia, na Gávea. Na tarde deste sábado, agentes realizavam diligências para localizar testemunhas e voltariam a tentar ouvir os feridos.