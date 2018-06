Duas pessoas são baleadas em tiroteio no Complexo do Alemão

Atualizado às 15h

RIO - Os confrontos da noite de quarta-feira, 1º, e da madrugada desta quinta-feira, 2, deixaram duas pessoas feridas e 2.069 estudantes sem aulas no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. O tiroteio na comunidade Nova Brasília fez com que dez policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do local ficassem encurralados por criminosos durante a madrugada desta quinta-feira.

As duas vítimas foram Fátima Aparecida Gomes de Oliveira, de 27 anos, atingida no peito quando estava na varanda de casa, e um menino de 11 anos que voltava de uma partida de futebol e foi atingido na perna. Os dois foram levados Hospital estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na zona norte.

A criança, identificada como Vitor, foi submetida a cirurgia e passa bem. Já a mulher teve uma lesão pulmonar e seu estado era grave até o início da manhã desta quinta-feira. Os dois não têm previsão de alta.

A irmã de Fátima, Alessandra Barbosa dos Santos, de 41 anos, afirmou que estava em sua casa quando ouviu tiros e, logo depois, gritos da irmã, de quem também é vizinha. Ela teve que esperar que o confronto parasse para sair de casa e resgatar Fátima, que tem dois filhos. Segundo ela, o tiroteio durou 15 minutos e várias crianças brincavam na rua quando começaram os disparos.

Já os policiais foram atacados por traficantes no fim da noite desta quarta-feira na localidade conhecida como Praça do Terço, região de difícil acesso. Ainda não há informações sobre policiais feridos. O policiamento no conjunto de favelas foi reforçado na manhã desta quinta-feira.

O Complexo do Alemão tem UPP desde 2012, mas desde 2013 os conflitos são constantes na região. Nesta semana, os tiroteios se intensificaram. No domingo, 28, policiais foram atacados na localidade conhecida como Areal. Na segunda-feira, 29, uma criança de três anos foi baleada na perna enquanto brincava com a irmão. David Soares foi encaminhado para o Hospital Salgado Filho e recebeu alta no mesmo dia. Na terça-feira, 30, também houve relatos de tiroteios no Areal.

Em nota, a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) afirmou que criminosos atiraram contra policiais baseados na Praça do Terço.

"Um cerco foi montado pelos agentes no local e houve confronto. Pouco depois, duas pessoas feridas, sendo uma socorrida pelos policiais, deram entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha", informou.

A CPP declarou ainda que "a informação de que policiais teriam ficado encurralados no local não procede" e que o comando da UPP determinou a abertura de uma investigação sobre o caso.