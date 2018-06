Dupla assalta agência dos Correios na zona norte do Rio

RIO - Policiais miliares cercaram um prédio dos Correios na Rua Haddock Lobo, no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio, durante um assalto na manhã desta quarta-feira, 24. Dois homens armados esperaram a agência abrir às 9h para render as vítimas, segundo informações do 4º Batalhão de Polícia Militar (São Cristóvão).

A dupla chegou a encher uma mochila com dinheiro, mas foi surpreendida com a chegada dos policiais. Na fuga pelos fundos da agência, os dois assaltantes largaram a mochila com o dinheiro para trás. Ninguém ficou ferido.

Policiais realizam buscas pelos suspeitos na região e as testemunhas foram levadas à sede da Polícia Federal, na Praça Mauá, no centro do Rio, onde o caso será registrado.