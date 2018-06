Dupla é presa em estrada do Rio com cocaína em moto

RIO - Dois homens de 18 e 26 anos que não tiveram os nomes revelados foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 18 papelotes e 40 pinos de cocaína, no início da noite desta segunda-feira, 4. A dupla seguia em uma moto CG 150 Fan pela BR-040, no sentido Petrópolis, na Região Serrana, quando foi abordada pelos policiais na altura do km 104, em Xerém, um distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. RIO - Dois homens de 18 e 26 anos que não tiveram os nomes revelados foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 18 papelotes e 40 pinos de cocaína, no início da noite desta segunda-feira, 4. A dupla seguia em uma moto CG 150 Fan pela BR-040, no sentido Petrópolis, na Região Serrana, quando foi abordada pelos policiais na altura do km 104, em Xerém, um distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Os agentes desconfiaram do nervosismo do motorista e do carona, fizeram uma revista na moto e a droga foi encontrada dentro do filtro de ar.

Os presos disseram que estavam levando a carga da Favela Cidade Alta, no bairro de Cordovil, na zona norte do Rio, para Petrópolis, onde seria revendida.

A ocorrência foi registrada na 61ª Delegacia de Polícia (Xerém). Nenhum dos dois possuía anotações criminais anteriores.