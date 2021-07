Eduardo Paes diz que Rio terá Réveillon e Carnaval em 2022

RIO - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD-RJ), afirmou nesta quinta-feira (22) que, embora hoje a pandemia de covid-19 ainda não esteja sob controle, “tranquilamente” a cidade terá Réveillon e Carnaval no ano que vem. “Eu não tenho mais a menor dúvida, e venho repetindo isso”, disse, em entrevista ao telejornal Bom Dia Rio, da TV Globo.

Paes prevê que a vacinação contra a covid-19 vai terminar em outubro. “Se você termina ali para 15 de agosto a (aplicação da) primeira dose, (como) já está anunciado (pela prefeitura), você está terminando em outubro (a aplicação da segunda dose)”, calculou o prefeito. Ele estima que, com a população maior de 18 anos vacinada, os eventos mais importantes do calendário turístico da cidade poderão ser realizados.

Sobre o carnaval, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) anunciou nesta semana que iniciará em agosto a venda de ingressos para o desfile de 2022 – os camarotes serão os primeiros espaços a serem oferecidos, e ainda não há data prevista para a comercialização de ingressos para arquibancadas.

“Eu quero anunciar uma data para dizer ‘olha, vai acabar essa tragédia que é a pandemia, a gente vai voltar a viver com normalidade’”, disse o prefeito, que afirmou seguir as orientações do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. “Eu não entendo nada de vírus, quem me comanda é o Daniel Soranz e o time técnico da prefeitura”. Paes disse ainda que na próxima segunda-feira (26) pretende anunciar previsão relativa ao “horizonte” em que a pandemia estará controlada no município do Rio.

O prefeito repetiu que, por enquanto, segue necessário usar máscara, manter o distanciamento e tomar a vacina.