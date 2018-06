Em Cidade de Deus, PM mata 10 suspeitos e uma idosa

Pelo menos dez supostos criminosos e uma moradora de 70 anos morreram durante operação da Polícia Militar na favela Cidade de Deus, na zona oeste da capital fluminense. Cerca de 150 policiais ocuparam a favela pela manhã, apoiados por dois blindados e um helicóptero, e até o início da noite a operação não havia terminado. A Secretaria Municipal da Saúde informou que os onze baleados já chegaram mortos ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste. A moradora Josélia Barros Afonso, de 70 anos, foi atingida pela manhã, e os dez homens chegaram ao hospital no fim da tarde. Outras duas moradoras, também idosas, foram baleadas durante a operação. Segundo a polícia, foram apreendidos três fuzis, cinco pistolas, uma granada e cerca de 2,5 mil papelotes de cocaína. Um policial disse que entre os mortos havia "vagabundo do primeiro escalão" do tráfico de drogas. Às 19h30, a Secretaria de Segurança informou que um dos mortos é o criminoso conhecido pelo nome do destilado Gim - ele é apontado como chefe do comércio de drogas na Cidade de Deus. Segundo a PM, ele estava com um fuzil. O objetivo inicial da PM era prender o traficante Antônio de Souza Ferreira, o Tota, acusado de chefiar o tráfico no Complexo do Alemão, em Ramos, na zona norte. Segundo a polícia, com a ocupação de favelas do complexo pelo Batalhão de Operações Especiais da PM para as obras previstas no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), Tota teria fugido com outros criminosos e se refugiado na Cidade de Deus. O criminoso, porém, não foi localizado. Havia policiais de várias unidades, sob o comando do 18.º Batalhão, em Jacarepaguá, na zona oeste.