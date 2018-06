Em confrontos armados com a PM, dois criminosos morrem em menos de 24 horas no RJ

Em menos de 24 horas dois criminosos morreram após entrarem em confronto armado com a Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro. Segundo a PMERJ, um deles havia roubado um carro e o outro era traficante de drogas. Entre sexta-feira e sábado, 24, houve relatos de vários tiroteios e o assassinato de dois seguranças de um bar na zona norte da capital carioca.

A PM informou que na tarde de sexta-feira, 23, uma dupa de assaltantes na região de Irajá, na zona norte do Rio, forçou um motorista a descer do veículo e deixar parte de seus pertences. A vítima ainda estava na rua onde o caso ocorreu quando relatou à PM o incidente. Os oficiais chegaram a encontrar o carro, da marca Nissan. Houve confronto com os criminosos. A dupla estava armada, e um deles morreu enquanto o outro conseguiu fugir. A polícia conseguiu recuperar o carro da vítima.

Policiais do #41BPM, ao serem solicitados por uma vítima assaltada, conseguiram inteceptar dois criminosos em um auto roubado, iniciou-se um confronto onde um dos assaltantes foi ferido, vindo a óbito. O outro comparsa conseguiu se evadir. #PMERJ #ServireProteger pic.twitter.com/uG2PC9NKUc — PMERJ (@PMERJ) 24 de fevereiro de 2018

Também na zona norte, Complexo do Chapadão, na região do Irajá, outro bandido morreu. A polícia fazia buscas quando entrou em confronto com traficantes. Um dos criminosos estaria portando uma pistola, mas. apesar disso. foi atingido e acabou morrendo no Hospital Carlos Chagas, para onde foi socorrido.

Uma operação realizada no Complexo do Chapadão, pelos agentes do #41BPM, resultou em confronto por parte de vários traficantes, um dos criminosos que estava armado com uma pistola Glock .9mm foi ferido e socorrido no Hosp Carlos Chagas, vindo a óbito. #PMERJ pic.twitter.com/0LWNmH0s8B — PMERJ (@PMERJ) 24 de fevereiro de 2018

Ainda na noite de sexta-feira, dois seguranças de um bar na região norte da cidade foram atingidos por atiradores que atacaram o local. A Delegacia de Homicídios da Capital confirmou o fato mas até a publicação desta nota não passou mais informações sobre o caso. Outras cinco pessoas teriam ficado feridas.

Nas páginas no Facebook e no Twitter do Onde tem Tiroteiro - Rio de Janeiro, inciativa que visa informar o cidadão sobre as áreas de risco no Rio de Janeiro, há mais de 10 relatos de tiroteios em diferentes regiões da cidade.