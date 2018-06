'Em jejum' desde sexta-feira, Garotinho passa bem em Bangu 8

RIO - Em “jejum por tempo indeterminado” desde sexta-feira, o ex-governador do Rio Anthony Garotinho (PR) “está bem, mas irresignado” no presídio de Bangu 8, no Complexo de Gericinó, no Rio. Ele foi preso há 27 dias sob acusação de chefiar uma organização criminosa que extorquia dinheiro de empresários e de receber suborno da JBS.

Advogado de Garotinho, Carlos Azeredo visitou o ex-governador na tarde de sábado e na manhã deste domingo. “Ele está bem, está bem. Está um pouco irresignado da injustiça”, comentou o defensor.

Em carta escrita à mão e endereçada à direção do presídio na sexta-feira, Anthony Garotinho informou que permanecerá em “jejum por tempo indeterminado” por considerar ter sido preso injustamente e por estar no “limite do sofrimento”. Garotinho fez o mesmo em 2006, quando era pré-candidato à Presidência da República e ficou onze dias sem comer.

Questionado pelo Estado neste domingo se o ex-governador impôs alguma condição para encerrar a greve de fome, Carlos Azeredo respondeu apenas que “não é greve de fome, é um jejum”.