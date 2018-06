Base da intervenção federal, Rio faz 453 anos nesta quinta, 1º

A cidade do Rio de Janeiro comemora 453 anos nesta quinta-feira, 1º de março. Mas o clima para a comemoração está um pouco turvo: o município enfrenta uma grave crise financeira na saúde e é hoje, o centro da intervenção federal na segurança pública no Estado do Rio de Janeiro.

Nos âmbitos da política e da governança, caciques como Eduardo Paes, Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão e aliados seguem sendo investigados pela Lava Jato e outras operações paralelas. O atual prefeito, Marcelo Crivella, eleito em 2016, tem recebido duras críticas. A mais recente foi por ter se ausentado durante o carnaval, período em que foi alto o incidente de violência e criminalidade na cidade. Crivella alegou ter ido conhecer agências de tecnologia para aprimorar a segurança da cidade.

Mas mesmo em meio à crise a prefeitura informou em sua conta no Facebook alguns eventos da programação de comemoração. No Largo da Carioca, na Praça Mauá e na Praça Guilherme da Silveira, em Padre Miguel, o projeto Rio Baila Rio tocará músicas do estilo carioca, principalmente o funk.

Estão organizadas exposições e conteúdos especiais também nos meseus e locais históricos. As principais programações estão no Theatro Municipal, Paço Imperial, Quinta da Boa Vista, Biblioteca Nacional, Museu do Primeiro Reinado e Cais do Valongo.

A MultiRio – Empresa Municipal de Multimeios, vinculada à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Rio, receberá a série #educa, que nesta quinta-feira terá o professor doutor em geografia João Baptista Ferreira de Mello, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), respondendo perguntas sobre a cidade e seus roteiros geográficos.

Ao longo da semana, a MultiRio exibirá peças audiovisuais que mostram locais emblemáticos do Rio: Saara, Pão de Açúcar; Igreja da Penha; Lapa; e comunidades cariocas.

Previsão do tempo

A cidade deve voltar a ter pancadas de chuva no fim do dia. A temperatura, informa o Climatempo, vai variar entre 20ºC e 32ºC.