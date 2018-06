Em vídeo, atropelador de Copacabana nega ser assassino e pede perdão

SÃO PAULO - Em um vídeo gravado a pedido do programa "Fantástico", da TV Globo, o motorista que atropelou 18 pessoas no calçadão de Copacabana, na zona sul do Rio, na quinta-feira, 18, causando a morte da bebê Maria Louize Araújo de Azevedo, de 8 meses, diz que não é assassino e pede desculpas pelo sofrimento que causou. "Quero dizer que não sou nenhum assassino, não tive intenção nenhuma de matar ninguém, e peço perdão a todas as pessoas que sofreram e estão sofrendo com toda essa tragédia que eu causei", diz Antônio de Almeida Anaquim, de 41 anos.

+++ Atropelador de Copacabana responderá a inquérito em liberdade

Ele reafirma que é epilético e sofreu uma crise no momento do acidente, perdendo a consciência. "Quando comecei a ter uma consciência, eu, ainda muito grogue, ainda não estava praticamente entendendo nada, somente via o vidro do meu carro quebrado, dois policiais na minha porta, tentando me explicar, mas eu ainda praticamente sem entender nada daquilo que estava acontecendo."

Anaquim não se manifesta sobre a acusação de ter mentido ao Departamento Estadual de Trânsito do Rio (Detran-RJ), ao negar usar medicamentos para epilepsia, nem sobre o fato de estar dirigindo mesmo tendo a carteira cassada pelo acúmulo de multas.

+++ Carro invade Praia de Copacabana, mata bebê e fere 16