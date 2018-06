Empresa vai dar informações do acidente por telefone Em comunicado oficial emitido no início da noite desta quinta-feira, a concessionária de transportes ferroviários do Rio de Janeiro, SuperVia, informou que os interessados em obter informações sobre o acidente envolvendo dois trens da companhia, na estação de Austin, em Nova Iguaçu, devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa, pelo fone (21) 2111-9494. Embora o atendimento do SAC da empresa opere normalmente apenas até as 18 horas, a empresa afirmou que manterá o serviço até mais tarde, nesta quinta-feira. A SuperVia informou que não irá economizar esforços em relação aos atendimentos às famílias e aos feridos. O Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, recebe os feridos durante o acidente. Segundo a Secretaria de Comunicação da cidade, as informações sobre feridos só poderão ser obtidas no próprio hospital, no departamento de Serviço Social.