Empresário baleado em assalto morre após cirurgia no Rio

O empresário João Bosco Charras, de 52 anos, baleado num assalto no Leblon, na tarde de quinta-feira, morreu na manhã desta sexta, 9, no Hospital Municipal Miguel Couto. Atingido por dois tiros, no abdome e no tórax, Charras foi submetido a oito horas de cirurgia, mas não resistiu. Segundo a polícia, o empresário foi seguido da Barra da Tijuca, na zona oeste, onde sacou R$ 39 mil numa agência bancária para fazer um pagamento, até o Leblon. Ele estava estacionando seu Golf na Rua Almirante Pereira Guimarães, quando foi abordado por um homem bem vestido, careca, com bigode e cavanhaque. Segundo testemunhas contaram à polícia, o empresário não quis entregar a bolsa: "Que brincadeira é essa?", indagou. O homem, então, fez dois disparos, pegou a bolsa com dinheiro e atravessou a rua, onde subiu na garupa de uma moto. Para o comandante do 23º Batalhão da PM (Leblon), tenente-coronel Carlos Milan, o crime pode ter sido premeditado. O caso está sendo investigado pela 14ª Delegacia de Polícia. Será pedida a quebra do sigilo telefônico de Charras, que era dono da empresa de terraplenagem Tapi, em Jacarepaguá. A polícia também vai requisitar as imagens das câmeras da CET-Rio, para ver se há registro do assalto. Morador da Taquara, Charra tinha dois filhos. Seu corpo será enterrado neste sábado, no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência. Na quinta-feira, além de Charra, uma mulher foi vítima do crime conhecido como "saidinha de banco", no Leblon. Ela também havia saído da Barra da Tijuca e foi abordada por homens em motocicleta na Avenida Delfim Moreira. Os criminosos levaram R$ 60 mil. A vítima não reagiu. Na sexta-feira da semana passada, o advogado Marcos de Vicq de Cumptich, de 35 anos, foi baleado numa tentativa de assalto na Avenida Lineu de Paula Machado, na Lagoa. Ele estava no carro com a mulher e a filha recém-nascida. Na mesma noite, policiais do 23º BPM prenderam dois suspeitos.