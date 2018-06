Empresário é sequestrado e quadrilha bloqueia via Dutra no Rio

Um empresário de 42 anos, que atua no ramo do comércio, viveu momentos de terror, na noite desta terça-feira, 29, durante o tempo em que era mantido em poder de pelo menos três bandidos na zona norte do Rio de Janeiro.

A vítima foi rendida no bairro de Anchieta ao parar em um semáforo. Amordaçado com a própria camisa e também amarrado, o empresário foi colocado no porta-malas do próprio carro, um Ford Focus prata. A ação dos criminosos foi frustrada por policiais militares do 14º Batalhão, que, já cientes do sequestro, desconfiaram do veículo e começaram a persegui-lo na Avenida Brasil.

Após baterem contra um ônibus ainda na Avenida Brasil e perceberem que iriam se dar mal, os sequestradores abandonaram o Ford Focus, fugindo a pé. Testemunhas disseram que os bandidos teriam se escondido na Favela do Muquiço, em Guadalupe. O empresário passa bem. O caso foi registrado na 30ª Delegacia de Polícia, em Marchal Hermes.

Roubo

Nesta madrugada, cinco homens, ocupando um Fiat Stilo de cor escura, bloquearam a pista sentido RJ da Rodovia Presidente Dutra na altura do quilômetro 170, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O motorista de um Golf preto foi abordado pela quadrilha e teve o carro roubado. Os criminosos, armados de pistolas e fuzis, conseguiram fugir. A vítima, que saiu ilesa, prestou depoimento na 64ª Delegacia, em Vila dos Teles.