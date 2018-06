Empresário que maltratou cães é acusado de agressão por ex-noiva

O empresário Rafael Hermida, flagrado em vídeo pela ex-noiva, Carolina Mandim, maltratando os cachorros dela, em fevereiro passado, foi envolvido em outra acusação na madrugada de sexta-feira, 12. Nina, como é conhecida, registrou queixa na 15ª DP (Gávea) e disse ter sido agredida a socos e pontapés por Rafael, durante uma festa no Jockey Club.

O advogado do empresário, Vicente Donnici, disse que site G1 que foi Carolina, com ciúmes por ter visto Rafael com outra mulher, que atacou o ex-noivo. Segundo o advogado, o empresário, para se defender, empurrou Carolina, que caiu e se feriu. Carolina negou a versão do ex-noivo e disse ao G1 que Rafael a segurou com força, sem querer soltar, e a atacou. “Não teve história nenhuma de mulher, eu nunca teria ciúmes de um monstro que estragou a minha vida", disse ela.

Carolina terá de se submeter a exame no Instituto Médico Legal (IML) e, depois disso, os envolvidos serão chamados pela polícia a prestar depoimento. Rafael é processado por maus tratos às duas cadelas de Carolina, Gucci e Victoria, mas não compareceu às duas audiências marcadas no Juizado Criminal da Barra (zona oeste).