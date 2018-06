Envolvido na máfia do jogo, Antonio Petrus Kalil é preso pela PF

Antonio Petrus Kalil, o Turcão, foi preso na manhã desta quinta-feira, 29, pela Polícia Federal do Rio de Janeiro. Kalil teve a prisão preventiva decretada no dia 29 de agosto por envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro e envolvimento com a máfia dos caça-níqueis. Ele havia sido preso na Operação Hurricane (furacão, em inglês), mas solto após pedido de habeas-corpus. As operações da PF contra a máfia do jogo Nesta quinta, também foram presos Sergio Luzio Marques e Jose Luiz da Costa Rebello. De acordo com a PF do Rio, as prisões são feitas a pedido do Ministério Público Federal e 17 mandados de prisão devem ser cumpridos.